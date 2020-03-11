عدن .. صندوق النظافة يواصل جهود لتشجير وتزيين عدد من الشوارع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

عدن - الخليج 365

يواصل صندوق النظافة والتحسين في العاصمة عدن، أعمال التشجير والتزيين في عدد من شوارع مديرية خور مكسر .

وتفقد المدير العام التنفيذي للصندوق، المهندس قائد راشد أنعم اليوم الاربعاء، هذه الجهود، وأستمع من رئيس قسم التشجير بالمديرية أحمد علي عبده الشيباني ، إلى شرح مفصل عن أعمال التشجير في غرس العديد من الشتلات المتنوعة في الجزر الوسطية للطرقات والجولات والمثلثات والتقاطعات بمديرية خور مكسر .

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وخلال الزيارة، أشاد المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بعدن المهندس قائد أنعم، بالجهود الذي يبذلها عمال التشجير في عموم المديريات لتحسين مظهر محافظة عدن وتزيينها بالأشجار وتحسين شوارعها لإبرازها بالمنظر الجمالي والحضاري اللائق لها كعاصمة مؤقتة للبلاد .

وأشار المهندس أنعم ، أن الصندوق ينفذ حالياً خطة للتشجير والتجميل ، تزامناً بيوم الشجرة العالمي ، وذلك غرس العديد من الشتلات الزراعية المتنوعة بكافة مديريات محافظة عدن التي تستهدف التوسع في رقعة الغطاء النباتي الأخضر وإستدامته في جميع أنحاء المحافظة .

وطالب كافة المواطنين إلى الإهتمام بمدينتهم من حيث النظافة والتحسين وإظهارها بالمنظر الجميل الذي يطمح إليه الجميع ، داعياً إياهم إلى الإستفادة من الشعوب والدول الأخرى التي تحافظ على الطبيعة والمساحات الخضراء والأشجار