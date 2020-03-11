شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران اليمنية يستغل إغلاق المنافذ البرية ويبتز المغتربين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

عدن - الخليج 365

إتهم مغتربون يمنيون في السعودية، شركة الخطوط الجوية اليمنية، بإستغلال إغلاق المنافذ البرية للبلاد، لإبتزازهم من خلال رفع أسعار التذاكر .



واشار أحد المغتربين لـ(الخليج 365)، إلى أن طيران اليمنية الحكومي قام برفع سعر تذكرة السفر من مطار سيئون الدولي إلى مطار جدة في السعودية، من 120 الف ريال يمني إلى 400 الف ريال .

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وبحسب المغترب فقد جاء هذا القرار بالتزامن مع إغلاق منفذ الوديعة البري الذي يربط اليمن بالسعودية، ويمر عبره مئات اليمنيين من حاملي إقامات الزيارة والعمل .

ووصف المغتربون، ما أقدم عليه طيران اليمنية بإنه "قمة الانحطاط والسفالة" .. متسائلين "الا يكفي ما يعانية المغترب" .