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إختتام المرحلة الثالثة من برنامج الراصد الثقافي الجنوبي في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

إختتام المرحلة الثالثة من برنامج الراصد الثقافي الجنوبي في عدن

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدائرة الثقافية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، إختتام المرحلة الثالثةمن برنامج الراصد الثقافي الجنوبي .

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واستهدفت المرحلة الثالثة رصد وتوثيق المعالم والآثار المنتهكة في مديريات خورمكسر، والمنصورة، الشيخ عثمان، من خلال الفرق الميدانية المتخصصة، حيث قامت الفرق في اليوم الأخير بمديرية خورمكسر، برصد المقر التاريخي لاتحاد الأدباء والكتاب الذي يتعرض للاعتداء وكذلك سينما ريجل، على أن يُستأنف برنامج الرصد ليشمل بقية مديريات العاصمة عدن خلال الأيام القادمة.

 

الجدير ذكره بأن الرصد يقوم على أسس علمية وبمعايير معتمدة من قبل اليونسكو حيث سترفع تقارير الراصد الجنوبي للمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن .

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