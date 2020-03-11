- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إختتام المرحلة الثالثة من برنامج الراصد الثقافي الجنوبي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت الدائرة الثقافية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، إختتام المرحلة الثالثةمن برنامج الراصد الثقافي الجنوبي .
واستهدفت المرحلة الثالثة رصد وتوثيق المعالم والآثار المنتهكة في مديريات خورمكسر، والمنصورة، الشيخ عثمان، من خلال الفرق الميدانية المتخصصة، حيث قامت الفرق في اليوم الأخير بمديرية خورمكسر، برصد المقر التاريخي لاتحاد الأدباء والكتاب الذي يتعرض للاعتداء وكذلك سينما ريجل، على أن يُستأنف برنامج الرصد ليشمل بقية مديريات العاصمة عدن خلال الأيام القادمة.
الجدير ذكره بأن الرصد يقوم على أسس علمية وبمعايير معتمدة من قبل اليونسكو حيث سترفع تقارير الراصد الجنوبي للمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن .
كانت هذه تفاصيل خبر إختتام المرحلة الثالثة من برنامج الراصد الثقافي الجنوبي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.