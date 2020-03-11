الحكومة تفتح مكاتب هيئة المواصفات والمقاييس في المهرة وشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 عدن - الخليج 365 قررت الحكومة الشرعية فتح مكاتب الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في محافظتي المهرة وشبوة .

Advertisements وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، أصدر اليوم الأربعاء قرارين وزاريين بشأن فتح مكاتب للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظتي المهرة وشبوة . وجاء في وثيقتي القرارين الوزارين رقم (1) ورقم (2)لسنة 2020م بشأن فتح مكتب للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في محافظات المهرة وشبوة. وكانت الحكومة قد نقلت مقر الهيئة إلى العاصمة عدن حيث باشرت منها مهامها .

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