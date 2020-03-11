شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف كانت النهاية المرعبة.. الجن يبيدون قرية بأكملها وتدخل طارئ للشرطة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت العديد من المنازل في إحدى قرى محافظة قنا (جنوبي مصر) لسلسة حرائق غامضة، بينما يقول الأهالي إن مصدرها الجن الذي أضرم النار في منازلهم.

الحرائق الغامضة شهدها "نجع الشوينة"، بقرية "الجبلاو" بمركز "قنا"، حيث تفاجأ الأهالي باشتعال النار في منازلهم دون معرفة الأسباب.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا حول تجدد النيران في خمسة منازل، سبق أن اشتعل فيها النيران في أغسطس الماضي، إلا أنها تجددت مؤخرًا في ثلاثة منازل متجاورة، ومنزلين على بعد 200 متر وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر أمنية.

وكشف أحد سكان القرية إن الحريق نشب في خمسة منازل فقط، حيث تخرج النار من الحوائط وتلتهم الملابس، معلقًا: "الغريب إنها تطفئ مرة واحدة"، الأمر الذي دفع بعض سكان هذه المنازل إلى مغادرتها مع تكرار حوادث اشتعال النار.

وذكر أن آخر واقعة مشابهة وقعت داخل إحدى حظائر المواشي الملحقة بأحد هذه المنازل قبل ثلاثة أيام، حيث التهمت النار، أسقف البوص والقش وفروع الشجر.

وأشار إلى أن أصحاب المنازل لجأوا إلى المشايخ وبعض الدجالين فيما زعموا أنه "جن حائر" تعرض للأذى على يد أحد الأهالي، بينما هناك من زعم أنه "حارس لمقبرة أثرية"، وطالبوهم بالتكبير.