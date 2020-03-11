شكرا لقرائتكم خبر عن يباغت أحد المصلين بطعنة قاتلة في الظهر أثناء السجود.. وبعد القبض عليه كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض مصري لطعنه نافذة بالظهر أثناء سجوده في صلاة العشاء بأحد المساجد بمحافظة الإسماعيلية بسبب عدم انتظامه في الصلاة .

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وقال المتهم بالطعن بأنه ارتكب الجريمة بسبب تحركات المجني عليه في الصلاة وكان ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه وبحوزته أداة الجريمة.

وتابع المتهم في اعترافاته أمام النيابة أنه بقيامه بارتكاب الواقعة بحجة عدم انتظام المجني عليه في الصلاة، وتحركاته أكثر من مرة أثناء الوقوف في الصلاة مما جعل المتهم يريد أن يؤدب المجني عليه فقام بطعنه بالظهر أثناء السجود.

من جهتها تحفظت الجهات الأمنية على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادثة.