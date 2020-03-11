شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جريمة مروعة إهتزت لها كل أرجاء المملكة.. سعودي راقب زوجته وعند نزولها من سيارة أوبر قام بهذا العمل المروع ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مصادر تفاصيل جديدة في واقعة مقتل امرأة بعد تعرضها للطعن على يد زوجها في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وبحسب «الوطن» قالت المصادر أن الجريمة وقعت أمام منزل عائلة الضحية، حيث تبع الزوج زوجته وهي مستقلة سيارة أوبر عائدة لمنزل عائلتها حتى اصطدم بالسيارة وأخرج الزوجة منها وطعنها حتى الموت وذلك بسبب خلافات عائلية وقعت بينهما ودامت نحو 8 أشهر.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• هل تذكرون مذيعة قناة الحدث "لارا نبهان" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد عمليات التجميل ..ظهور صارخ يشع بالفتنة والجمال ..(فيديو)

• أسد ضاري يهاجم 135 شخص ويلتهمهم بشكل مرعب ثم يأكل بجانبهم عشرين غزال .. شاهد كم يبلغ حجمة والمفاجأة التي عثرت عليها الشرطة في كهفه عند اقتحامة ..(فيديو مرعب)

• أسد يعاشر إمرأة متزوجة 7 أيام ..وعندما وصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة غير متوقعة .. شاهد الفيديو

• هذا الشراب الذي تتناوله كل يوم سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم وحدوث النوبة القلبية ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال

• هذة الفتاة السعودية وقعت في شباك مغترب يمني فخدعها بطريقة لاتخطر على بال أحد وتزوجها وأنجب منها .. وبعد ثمان سنوات حدثت مفاجئة مرعبة صعقت الجميع ..شاهد

• الفنانة "هيفاء وهبي" تعلن عن علاجها الفعال الذي سيقضي على فيروس كورونا بشكل نهائي..شاهد

• بعد انقلاب "بن زايد" عليه.. وسيم يوسف يتلقى ضربة جديدة وموجعة في الإمارات

Advertisements

• وردنا الان : القبض على أميرة قطرية تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن .. وصحيفة "الفايننشال تايمز" تنشر تفاصيل وصور واسم الاميرة ...شاهد

• عاجـــل : حدث مرعب وخطير أٌطلق عليه"عاصفة التنين" سيضرب يوم غدا الخميس 8 دول عربية منها سوريا وتركيا .. (تفاصيل خطيرة)

• شاهدو كيد النساء .. شاب في هذة الدولة الخليجية خدع فتاة بالواتساب واوهمها بالزوج واخذ مالها ..فانتقمت منه بطريقة لا تخطر على بال

• امرأة تمارس الجنس مع طفل عمره 13 عام.. وحين وصلت المحكمة كان القرار الصادم .. والمفاجأة في السمك والبطاطس ؟ (صور)

• عـــــاجـــــل : اكرامية جديدة من الملك سلمان إلى ابناء اليمن

• مذيعة "mbc" السعودية لجين عمران في وضع مثير مع مصطفى الاغا .. ارتدت ملابس فاتنة فسحرت عقلة ..(فيديو)

• أجمل مذيعة بقناة الجزيرة تظهر في حفل زفاف شقيقها بملابس صارخة وتخطف الانظار بإطلالة جريئة وساحرة .."شاهد الصور"

• وداعا لضغط الدم والأزمات القلبية .. تناول حبة واحدة من هذه الفاكهة اللذيذة يوميًا وعش طوال حياتك مرتاح البال

----------------------------

وأضافت المصادر إن الزوج دكتور ثلاثيني يعمل بأحد المستشفيات الحكومية، وأن الضحية طُلقت من زوجها مرتين متتاليتين بسبب المشاكل الدائمة بينهما. مشيرة إلى أن لديها طفلان، أحدهما أنجبته الضحية في فترة الخلاف في بيت عائلتها. لافتة إلى أن الزوجة طوال مدة الخلاف ظلت في منزل عائلتها.