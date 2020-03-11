شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون مذيعة قناة الحدث "لارا نبهان" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد عمليات التجميل ..ظهور صارخ يشع بالفتنة والجمال ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الإعلامية "لارا نبهان" على شاشة قناة الحدث الاخبارية بإطلالة جديدة ، اضافت إليها مزيدا من الجمال والظهور الصاخب الذي يشد المشاهدين .

وارتدت "لارا نبهان" في اطلالتها الاخيرة اثناء تقديمها نشرة الأخبار ، «بلوزة سوداء ذات طابع كلاسيكي ، وبنطال أحمر » ، وتميزت من خلال هذة الأطلاله على بقية مذيعات قناة "الحدث" ،بما فيهم الجميلة "كريستيان" .

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لارا نبهان هي مذيعة أخبار وصحفية لبنانية ، ولدت في منطقة "زحلة" في 17 يوليو 1989 - ودرست الإعلام في الجامعة الأنطونية في زحلة قبل الانتقال عام 2012 للعمل في قناة العربية، ومن ثم قناة الحدث .