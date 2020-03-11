شكرا لبحثكم عن خبر الأهالي في اب يعدمون مختل عقليا قتل نجل شقيقه وشرع في قتل والده ..صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام رجل في قرية مسورة احمد عزلة الاملوك الشعر اب بقتل ابن اخيه بواسطة ساطور واثنا ذالك حضر والد القاتل لمحاولة انقاذ الشاب لكن ابنه القاتل بادر بضربة بالساطور محاولا قتله قبل تدخل بعض الاهلي الذين قاموا بقتل الجاني وانقاذ والده من قبضته.وتم اسعاف الجد وابن ابنه الاخر لكن الشاب فارق الحياة متاثرا بجراحه فيما لا يزال الاب تحت العلاج.

جدير بالذكر ان الجاني متاثر بحالة نفسية وكان من ضمن الجماعات السلفية.

الصورة المرفقة للقاتل وقد نشرت في اعلان قبل الحادث عن فقدانه وذالك في صفحة الكابتن ناصر احمد ناجي لكنه ظهر بعدها بساعات ليرتكب جريمته ويلقى حتفه.