شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف هوية المحافظ الجديد ل مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر حكومي رفيع بالرياض عن أسم الشخصية التي وقع اختيار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي عليها لشغل منصب محافظ محافظة مأرب وحظيت بدعم وتأييد من قبل دول التحالف وفقاً لما نقله موقع الميدان اليمني. ووفقاً للمصدر فإن رئيس الجمهورية وقع اختياره على المهندس ذياب بن معيلي ليكون محافظاً لمحافظة مأرب بدلاً عن الشيخ سلطان العرادة، موضحاً أنه من المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بتعيين المهندس ذياب بن معيلي محافظاً لمحافظة مأرب.

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