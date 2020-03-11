شكرا لبحثكم عن خبر آخر مستجدات المعارك الضارية في صرواح منذ الصباح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد محافظة مأرب في هذه الاثناء مواجهات ضارية بين قوات الجيش الوطني بدعم واسناد من طيران التحالف وميليشيات الحوثي الايرانية . وأكدت مصادر خاصة لـ يمن فويس أن الجيش الوطني بإسناد قبائل مأرب يشن هجوماً متعدداً - ساعة كتابة الخبر - على جبهات في هيلان والفرع والمخدرة والمشجح وصرواح . ورافق الهجوم قيام طيران التحالف بشن 7 غارات مواقع ميليشيات الحوثي في الجبهات المشتعلة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر مستجدات المعارك الضارية في صرواح منذ الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.