سلطات الامن بمطار عدن تلقي القبض على مطلوبين للعدالة

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يزيد بن سلمان - شبوة - جوازات مطار عدن تلقي القبض على مطلوبين اثنين اثناء مغادرتهما البلاد

خاص - عدن

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ضبطت جوازات مطار عدن الدولي مسافرا يمنيا يدعى/خ.ا.ص.ق على رحلة الخطوط الجويه اليمنيه المغادره الهند(مومباي) صباح الثلاثاء ، حيث وجد ضباط جوازات مطار عدن الدولي أثناء فحص إجراءات السفر في منظومة الرقابة الحدودية بأن المسافر المشار له سلفآ مطلوب أمنيآ من وزارة الداخليه لارتكابه جريمة قتل، وعليه تم تسليمه رسميآ لشرطة مطار عدن الدولي لاحالته للجهه المختصه لاستكمال التحقيقات حسب النظم المتبعه بذلك.

وفي سياق اخر قبض ضباط جوازات مطار عدن الدولي مسافرا يمنيآ يدعى/ق.م.ع.ق مغادرآ على رحلة طيران الملكه بلقيس إلى عمان (الاردن) حيث اتضح عند فحص معاملة سفره بأنه مطلوب أمنيآ لوزارة الداخليه لارتكابه جريمة قتل، وعليه تم تسليمه لشرطة مطار عدن الدولي لاستكمال الإجراءات القانونيه بهذا الشأن.