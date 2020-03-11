الحوثي ينهي اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة من طرف واحد

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يزيد بن سلمان - شبوة - مليشيات الحوثي تنهي اتفاق السويد وتقوم بقنص ضابط الارتباط التابع للقوات الحكومية في نقطة سيتي ماكس بالحديدة بالرغم من اخبار ضباط ارتباط العدو بدخول الضابط الذي تم قنصه.

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