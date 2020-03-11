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الصحة تعزز المنافذ بأجهزة ليزر لكشف الحالات المصابة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

الصحة تعزز المنافذ بأجهزة ليزر لكشف الحالات المصابة بكورونا

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أنها زودت المنافذ ومراكز العزل المخصصة لمجابهة فيروس "كورونا" بعدد من المحافظات بأجهزة قياس حراره ليزرية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

 

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ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن مدير عام ادارة الأمراض والاوبئة بالوزارة الدكتور ادهم الدندرواوي، ان المنافذ ومراكز العزل تسلمت الدفعة الثانية البالغة 70 جهازا لترتفع عدد الأجهزة المسلمة اليها والمقدمة من منظمة الصحة العالمية الی 120 جهازا..مشيرا إلى ان الأجهزة ستعزز اداء المنافذ والمراكز ضمن الاجراءات الاحترازية.

 

ولفت الدندراوي، الى ان الوزارة ستنفذ حملة توعوية وتوزيع مطبوعات وملصقات ونشرات ارشادية للتوعية بطرق السلامة من فيروس كورونا.

 

وأتخذت الحكومة اليمنية العديد من الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا الذي إنتشر في العديد من دول المنطقة .

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