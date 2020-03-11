رئيس إنتقالي عدن يتفقد مستشفى صلاح الدين بالبريقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تفقد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم الأربعاء، مستشفى صلاح الدين بمديرية البريقة.



وخلال الزيارة التفقدية الودية اطّلع الوالي على الأقسام العاملة في المستشفى بمعية مدير المستشفى الدكتور حيدرة.

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وأشاد الدكتور الوالي بالدور الإيجابي الذي لعبه كادر المستشفى في علاج جرحى حرب 2015، وكذالك علاج المواطنين من الحميّات والأمراض التي انتشرت مؤخراً في العاصمة عدن.

واستمع الوالي من الدكتور حيدرة لشرحٍ وافٍ عن الأوضاع التي يعيشها المستشفى والذي يعاني من الاهمال والتهميش في ظل انعدام الدعم الحكومي.

وطالب الدكتور حيدرة الخدمات الصحية في وزارة الدفاع ووزارة الصحة العامة والسكان والمنظمات الدولية بإيلاء المستشفى العناية اللازمة التي يستحقها، حتى يتمكن من تقديم خدماته لابناء عدن ومنتسبي القوات المسلحة بشكل عام.