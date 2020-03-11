شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التحالف يدمر تعزيزات للمليشيا في مديرية صرواح بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 الخليج 365 ـ خاص: استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 11/آذار/2020، تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

Advertisements وقالت مصادر خاصة لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية استهدفت بأربع غارات تعزيزات حوثية قرب مديرية صرواح. وأكدت المصادر أن القصف دمر التعزيزات التي قدمت من صنعاء بشكل كامل. وأشارت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي تشهد، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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