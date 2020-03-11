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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيران حوثية تُصيب ضابط الارتباط للمشتركة بالحديدة وضباط ينسحبون من النقطة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
تسببت نيران قناص حوثي، اليوم الأربعاء، بإصابة أحد ضباط الارتباط للقوات المشتركة بمدينة الحديدة، غرب اليمن، وهو ما دفع ضباط للانسحاب من النقطة.
وذكر الصحفي بسيم الجناني، بأن أحد ضباط الإرتباط للمقاومة المشتركة تعرض لإصابة خطيرة إثر تعرضه للقنص من قبل قناصة الحوثي في نقطة المراقبة جوار سيتي ماكس بمدينة الحديدة
وبين أن عدداً من ضباط الإرتباط علقوا عملهم وآخرون انسحبوا من نقطة إرتباط مدينة الصالح وحملوا بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ماحدث.
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