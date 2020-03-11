شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يباغت شقيقه ويقطع لقاءه العاطفي مع حبيبته اللبؤة.. شاهد كيف كانت ردة فعله وما حدث في النهاية (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صور مثيرة صراعا بين أسدين في معركة حامية بسبب قيام أحدهما بمقاطعة لقاء الآخر مع لبؤة.

وكان الأسد الغاضب وشريكته غير راضين عن قيام هذا الأسد المتطفل بإرباك لقائهما. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ ​ ​​ ​ Advertisements ​ ​​ ​ ​ ​ ​​​

وكشر الأسد الغاضب عن أنيابه، ودخل مع معركة مع الأسد الآخر استمرت عشر دقائق.

وبعد انتهاء المعركة، واصل الأسد لقاءه العاطفي مع شريكته بعد طرد عدوهما المتطفل.



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