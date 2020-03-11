شكرا لقرائتكم خبر عن برتقالة واحدة في اليوم تقيك من هذا المرض الخطير حتى بعد 90 سنة من عمرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت دراسة طبية نشرتها مجلة "Neurology" الأمريكية المتخصصة أن كوباً من عصير البرتقال يومياً يمكن أن يقي المرء من خطر الإصابة بمرض الخرف بنسبة تصل إلى 50%.

وأوضحت هانا جاردينر، الباحثة في جامعة ميامي، أن المشاركين في الدراسة، والذين حافظوا على شرب كوب من عصير البرتقال بشكل يومي، قل لديهم خطر الإصابة بالخرف لنحو 47%، وأكدت جاردينر على أن الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمواد الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ ​ ​​ ​ Advertisements ​ ​​ ​ ​ ​ ​​​ ولأن عصير البرتقال يحتوي على كمية كبيرة من الفركتوز، وهو أمر لا يعد صحياً إذا تناوله الشخص بكميات كبيرة، فإن الدراسة توصي بمقدار 200 ملليلتر من عصير البرتقال يومياً فقط، ويفضل أن يكون طبيعياً لتجنب المزيد من السكر الموجود في العصائر الصناعية، كما يعد أي عصير من عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة صحياً ويلزم دمجه في النظام الغذائي اليومي.

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