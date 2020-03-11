شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان ضخم يختبئ في سقف المنزل .. وبعد 10سنوات كانت المفاجأة المرعبة .. شاهد ما حدث (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقط ثعبان يبلغ وزنه 19 كيلو جراما من سقف منتجع صحي في الصين بعد أن كان مختبئًا بداخله لمدة تصل إلى 10 سنوات .

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال صاحب المنتجع الصحي إنه كان خائفًا للغاية بعد رؤيته للثعبان الضخم وهو ينزلق من السقف ويسقط منه، حيث كان يرتعش من الخوف.

وتمكنت الشرطة من الإمساك بالثعبان الذي يصل طوله نحو 3 أمتار، حيث تم نقله إلى حديقة الحيوان في وقت لاحق. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ ​ ​​ ​ Advertisements ​ ​​ ​ ​ ​ ​​​ وقع الحادث بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي فى مجمع ترفيهى بمنطقة تشانتشنج في مقاطعة فوشان بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين، وفقا لما ذكرته محطة قوانجدونج التلفزيونية. فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات نتيجة للحادث. وتم رصد الثعبان من قبل عمال بالمنتجع خلال قيامهم بتفتيش الغرف. قال رئيس المنتجع إنه سمع عن شائعة تفيد باختباء ثعبان في المبنى قبل حوالي 10 سنوات؛ وقبل ثلاث سنوات، تم إبلاغه من قبل بناة قاموا بتجديد المنتجع الصحي انهم رأوا الثعبان.

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