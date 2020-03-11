شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يفترس أكبر ظبي في العالم.. هاجمه وسط الطريق أمام المارة.. شاهد كيف كانت النهاية البشعة (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل "فيس بوك"صورًا دموية تحبس الأنفاس في حديقة "كروجر" الوطنية في "جنوب أفريقيا"، التقطتها المصورة البريطانية الهاوية "كارولين دانفورد" 23 عاماً، بعدما ظهر أسدين جائعين لمحاصرة ظبي "الكودو". أخبار جديدة من الخليج 365: ​ ​ ​​ ​ Advertisements ​ ​​ ​ ​ ​ ​​​ وخاطر بعض السائحين بالتفرج مباشرةً من خلال النوافذ المفتوحة، بينما انهمك الأسدين في تمزيق فريستهما.

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