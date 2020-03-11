شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد ضاري يهاجم 135 شخص ويلتهمهم بشكل مرعب ثم يأكل بجانبهم عشرين غزال .. شاهد كم يبلغ حجمة والمفاجأة التي عثرت عليها الشرطة في كهفه عند اقتحامة ..(فيديو مرعب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في عام 1998 من القرن الماضي قررت المانيا انشاء سكة حديد تمر من سهول كينيا إلى اوغندا وإلى الشرق فاحضرت آلاف العمال من الهند وآسيا ونقلتهم إلى كينيا للعمل هناك .

وبعد شهرا واحد من العمل بدأ المهندسون والعمال يشاهدون اشياء غريبة تحدث في منطقة العمل من دماء وبقايا اجساد بشرية ، بالإضافة إلى أن عمال اشتكو من أن زملاء لهم اختفو فجأة .

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وبعد تسعة أشهر من العمل بلغ عدد المفقودين 135 عامل ، دون معرفة السبب ، وتدخلت الحكومة الالمانية وأرسلت كتيبة كاملة من الجيش لحماية العمال وكتيبة أخرى للبحث عن المفقودين .

وأثناء البحث في سهول كينيا الافريقية دخل جندي الماني إلى احد الكهوف ، فشاهد منظر مروع ومرعب ، اكواما كبيرة من العظام والجماجم مبعثرة داخل الكهف .

وبعد مراقبة الكهف لأيام ، شاهد الجنود إثنين من الاسود يدخلون الكهف ، فاحاطو بهم وتمكنو من قتلهم ، وبعد فحصهم وفتح امعائهم وجدو بداخلها بقايا لحوم بشر وغزلان والكثير من انواع الحيوانات المنتشرة في الغابة .