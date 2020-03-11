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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الصور المرعبة التي صعقت الرئيس هادي وعبد الملك الحوثي وعيدروس الزبيدي وجعلت اليمنيين داخل اليمن وخارجها يبكون من شدة القهر(6 صور مرعبة وصادمة )

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