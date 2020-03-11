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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل لحظات..المجلس الانتقالي يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويهز كل اركان الشرعية ويباغت الجميع بهذا العمل الصادم الذي لم يتوقعه احد ( صورة )

2020/03/11 الساعة 11:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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