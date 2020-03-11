شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرار عاجل من السلطان هيثم بن طارق لمواجهة انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر السلطان هيثم بن طارق أوامره بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وذلك في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وبحسب بيان صدر عن من ديوان البلاط السلطاني مساء الثلاثاء، فقد قضت الأوامر بتشكيل اللجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية اخرين.

وستتولى اللجنة رصد تطورات الفيروس والجهود المبذولة إقليميا وعالميا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك، ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام بحيث تستعين اللجنة بالأدوات والإمكانيات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها .

Advertisements

وكانت وزارة الصحة بالسلطنة أعلنت الإثنين، تماثل 9 حالات للشفاء من فيروس كورونا القاتل، من أصل 18 حالة إصابة مسجلة بالسطلنة.

ويعد هذا مؤشر إيجابي كبير على محاصرة الفيروس في السلطنة عبر الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث تمثل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء النصف تماما من إجمالي الحالات المصابة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية الإثنين، عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لمواطنين اثنين مرتبطة بالسفر إلى إيران ويخضعان حاليا للحجر الصحي وحالتهما مستقرة وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 18 حالة 17 حالة منها مرتبطة بالسفر غلى إيران وواحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل من السلطان هيثم بن طارق لمواجهة انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.