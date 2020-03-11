تصاعد الجرائم بإب.. مقتل مواطن واختطاف اثنين واختفاء آخر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

إب - الخليج 365

تتصاعد الجرائم التي تشهدها محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



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وذكرت المصادر، أن مواطناً يدعى "رمزي فرحان عبدالله نصاري" 20عاما، قتل برصاص مسلح بمديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب.

كما اختطفت مليشيا الحوثي، إثنين من أبناء مديرية القفر واقتادتهم لسجونها بمدينة إب، في حملة اختطافات جديدة يتعرض لها أبناء المحافظة من قبل المليشيا الإنقلابية.

كما اختفى المواطن "جابر أمين حيدر" من أبناء منطقة "ضابح" بمدينة القاعدة جنوب محافظة إب، عقب خروجه من منزله الثلاثاء الماضي.