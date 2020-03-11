شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. سقوط المزيد من الحوثيين من أبناء إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 إب - الخليج 365 تتواصل الخسائر الحوثية، في الجبهات من أبناء محافظة إب، بنيران القوات الحكومية.

Advertisements وأفادت مصادر محلية بمصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب وهم الصريع إيهاب عبدالخالق الهلالي من أبناء مديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب. كما سقط الصريع عامر أحمد العمراني من أبناء مديرية ذي السفال، حيث لقيا مصرعهما، بنيران القوات الحكومية.

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