خاص| حملة إخوانية بالتعاون مع قطر وتركيا ضد التحالف عبر تعميمات من اليدومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة، عن قيام الأمن الالكتروني التابع لاستخبارات التحالف برصد تواصل واتصالات ورسائل مشفرة وتعميمات جرت بين محمد عبدالله اليدومي رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين باليمن) وبين قيادات في حزبه على الأراضي اليمنية تحرضهم على التحالف وتخطط لإفشال التحالف باليمن.



وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن الحملات الإعلامية التي يقودها حزب الإصلاح الإخواني ضد المملكة والإمارات تأتي عبر تعميمات مرسلة من اليدومي إلى قطعانه في اليمن.

كما أكدت المصادر عن قيام اليدومي بإجراء رسائل مشفرة مع ضباط في أجهزة استخبارات قطرية وتركية عبر تطبيق الواتس المسجل برقم يمني للتهرب من الرقابة إلا أن الأمن الالكتروني تتبع تلك الرسائل وعرف موقعها الذي اتضح أنه يقع في اطار سكن اليدومي بالمملكة.

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وأفادت المصادر أن اليدومي شعر بافتضاح أمره الأمر الذي دفعه للخروج من المملكة خاصة بعد الإعتقالات التي طالت الخونة في المملكة ، إلا أن السلطات السعودية منعته من السفر.

وتقول المصادر:"هنا لابد أن يعرف الجميع أن الإخوان مهما أحسنت لهم سيخونون ذلك الإحسان في سبيل إرضاء أهوائهم الشيطانية ، فلامانع لديهم أن يتآمرون على الشقيقة الكبرى التي احتضنت الشرعية ودفعت غالي الثمن من أجل اليمن واستقراره وحمايته من التغول الايراني".

وتابعت المصادر:"كما لم يخجل الإخوان وهم الجماعة الوحيدة التي ربحت في هذه الحرب طيلة الخمس سنوات حيث نهبت الدعم المالي والعسكري المقدم من التحالف العربي للجيش والشعب اليمني وبنت امبراطورية مالية في تركيا واوروبا على حساب الشعب اليمني وقضيته".