- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. قيادة الشرطة العسكرية بتعز تفتتح الورشة الفنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
تعز - الخليج 365
افتتح رئيس أركان محور تعز، العميد عبدالعزيز المجيدي، ومعه قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني، الورشة الفنية التابعة لقوات الشرطة.
وخلال الافتتاح أشاد العميد المجيدي بالجهود الكبيرة التي قدمتها قيادة الشرطة، لافتتاح الورشة الفنية كونها تمثل رافداً كبيراً للمؤسسة العسكرية.
وقال المجيدي أن الورشة الفنية ستعمل على رفع جهوزية الأطقم العسكرية، وهذا بدوره سينعكس إيجابًا على مسار حركة الحملات الأمنية دون وجود أي عوائق.
من جهته أكد العميد محمد سالم الخولاني قائد الشرطة العسكرية خلال الافتتاح، أن الورشة الفنية تعد ضلعًا رئيسيًا في منظومة التأمين الفني لقوات الجيش الوطني، وذلك لاعتمادها على الكفاءة الفنية لأسلحتها ومعداتها حتى تبقى الدرع الواقي لسلامة أمن الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قيادة الشرطة العسكرية بتعز تفتتح الورشة الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.