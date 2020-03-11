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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ عبد الرحمن السديس يباغت الملك سلمان وولي عهده ويهز وجدان مليار مسلم بعد اقتحامه المسجد الحرام والقيام بهذا العمل ( شاهد بالصورة ماذا فعل السديس )

2020/03/11 الساعة 10:55 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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