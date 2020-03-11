أمن الحوطة بلحج يفشل عملية تفجير بسوق مكتظ بالمواطنين

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يزيد بن سلمان - شبوة -
أفشلت أجهزة الأمن بمدينة الحوطة، أمس، عملية تفجير قنبلة هجومية كادت تؤدي إلى كارثة في سوق عام بمدينة الحوطة بلحج يكتظ بالمتسوقين، وضعها مجهولون مموهة بفانلة على حافة طريق بشارع عام في المدينة.
وقال مدير بحث الحوطة الملازم علي الوكالة إنه وعقب تلقي أمن المدينة بلاغاً من مواطنين بوجود جسم غريب بشارع عام بالمدينة "تحركت قوة أمنية بقيادة مدير الشرطة الملازم عواد أحمد محسن للمواقع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وفرض مساحة آمنة للموقع".
وأشار الوكالة إلى أن فريقاً مختصاً قام بإبطال مفعول القنبلة، والتي تعد من القنابل الهجومية، ونقلها إلى مكان آمن، موضحاً أن القنبلة الهجومية كادت تُحدِث كارثةً في حالة انفجارها.
هذا، وشكّل مدير شرطة الحوطة الملازم عواد أحمد محسن فريق تحقيق للتحري والمتابعة، للقبض على المتسببين بوضع القنبلة.
وعبّر العديد من المواطنين عن شكرهم لأجهزة أمن الحوطة التي سارعت بالحضور إلى الموقع عقب بلاغ المواطنين.
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