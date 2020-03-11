شكرا لبحثكم عن خبر شنق امرأة وإحراق جثتها أمام طفلها بالراهدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفاد سكان من مدينة الراهدة بمحافظة تعز، بأن مسلحين مجهولين أقدموا، أمس، على قتل امرأة في العقد الثالث من العمر، بداخل منزلها الكائن بمنطقة ورزان في مديرية الراهدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، موضحين أن الجناة الذين اقتحموا منزل المرأة المجني عليها، قاموا بشنقها حتى الموت، ثم أحرقوا جثتها، ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معروفة.

وذكر السكان أن القتيلة متزوجة وتُدعى "هالة علي قاسم الحكيمي"، مشيرين إلى أن الجناة أقدموا على قتلها شنقاً وإحراق جثتها أمام طفلها الرضيع، مؤكدين أن هذه الجريمة تعتبر سابقة خطيرة، ويحيط بها غموض تام، حيث لم تعرف أسبابها ودوافعها، كما لم تتوفر أية معلومات عن زوج القتيلة ومكان تواجده أثناء وقوع الجريمة.