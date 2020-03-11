شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تقر رفع اسعار الكهرباء بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفى هاني هادي، مدير عمليات الكهرباء بعدن، الأخبار المتداولة حول التراجع عن رفع التعرفة الجديدة التي أقرتها المؤسسة العامة للكهرباء تجاه كبار المستهلكين والتجار.

وقال هادي "إن التعرفة الجديدة لم تصدرها المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، إنما أصدرتها الحكومة الشرعية"، مشيراً إلى أن التعرفة الكهربائية سارية المفعول ولا صحة للأخبار التي تتحدث عن الرجوع للتعرفة السابقة.

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وأوضح أن الزيادة في التعرفة للشريحة التجارية وكبار المستهلكين فقط ولا تمس الشريحة السكنية، إذ تعاني المؤسسة من عجز مالي بسبب عدم توفير الدعم الكافي من الحكومة. وتسعى المؤسسة لاستغلال ارتفاع التعرفة للقيام بالعديد من الإصلاحات في الشبكة وتوفير قطع الغيار وكذا الزيوت.

وتابع قائلاً: "تسعى قيادة المؤسسة جاهدةً لتوفير الإمكانيات والدعم للقضاء على الاختناقات، حيث تسعى لاستكمال إنشاء محطة حوش درهم التحويلية".

واختتم مدير عمليات الكهرباء بالقول: "نطالب المواطنين بدفع الفواتير للحفاظ على استمرار الخدمة، كما نحث الإخوة التجار على عدم الانجرار وراء الشائعات التي تتحدث عن الرجوع إلى التعرفة السابقة، لأن المؤسسة لن تتهاون مع أي مخالف".