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قصف حوثي متواصل على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

قصف حوثي متواصل على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الأحياء السكنية والمحلات التجارية في مدينة حيس جنوب الحديدة بقذائف المدفعية.

 

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وقالت مصادر محلية في حيس إن قذائف مليشيات الحوثي تساقطت بالقرب من منازل المواطنين والأحياء السكنية، فيما سقطت قذيفة مدفعية على سقف احد المحلات التجارية في حارة المحوات وسط المدينة .

 

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي العنيف سبب حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين الأبرياء القاطنين في منازلهم.

 

 وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الشنيعة بحق المدنيين، حيث تواصل إستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في المدينة مخلفة مئات الشهداء والجرحى منذ إنطلاق الهدنة الأممية.

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