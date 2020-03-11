شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرق القوات المشتركة تفكك حقل ألغام زرعته الحوثية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، حقل ألغام زرعته مليشيات الحوثي في سوق النخيلة بوادي رمان في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر في فريق الهندسة للواء الزرانيق أن فريق لواء الزرانيق الهندسي قام بعملية مسح للمنطقة وتمكن من تفكيك وانتزاع حقل ألغام زرعته المليشيات في الطرقات الفرعية والرئيسة القريبة من سوق النخيلة غرب الدريهمي. Advertisements وأضاف المصدر أن الفريق قام بعملية تفكيك ونزع حقل الألغام وسط ارتياح شعبي من أهالي المنطقة الذين باتت ألغام الحوثي تشكل كابوساً يؤرق حياتهم. يذكر أن المواطن “حمود أحمد عياش” إستشهد يوم أمس في نفس المنطقة إثر إنفجار لغم حوثي بعربته التقليدية ،كما تسبب الإنفجار بإعطاب العربه ونفوق الحمار الذي كان ينقلهما.

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