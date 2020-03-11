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قتلى وجرحى من الحوثيين أثناء تصدي لمحاولة تسلل شرق الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

قتلى وجرحى من الحوثيين أثناء تصدي لمحاولة تسلل شرق الحديدة

الحديدة - الخليج 365

سقط عدد من القتلى والجرحى من عناصر مليشيات الحوثي أثناء تصدي القوات المشتركة لمحاولة تسلل على مواقعها في منطقة حوش البقر الواقعة على خط كليو 16 شرق مدينة الحديدة.

 

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 وقالت مصادر ميدانية إن قوات اللواء الأول عمالقة تمكنت من التصدي لمحاولة تسلل قامت بها مليشيات الحوثي نحو مواقعها الواقعة تحت رقابة نقطة الإرتباط الثالثة في حوش البقر.

 

وأضافت المصادر أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح حيث لقي عددا من القتلى والجرحى في صفوفها فيما لاذ آخرون بالفرار يجرون أذيال الهزيمة والإنكسار ورائهم.

 

وتواصل مليشيات الحوثي تصعيدها العسكري وخروقاتها للهدنة الأممية بشكل متكرر حيث تقوم بعمليات تسلل على مواقع القوات المشتركة التي تقع تحت مراقبة لجنة الإرتباط المشتركة في محاولة منها لنسف عملية السلام بالمدينة.

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