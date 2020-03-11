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المليشيا تقصف القرى السكنية بالدريهمي والجبلية بالحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

المليشيا تقصف القرى السكنية بالدريهمي والجبلية بالحديدة

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي ومنطقة الجبلية ب 14 قذيفة مدفعية جنوب محافظة الحديدة، ضمن خروقات المليشيات اليومية للهدنة الأممية.

 

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وقالت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي قصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي ب 13 قذيفة مدفعية،كما اطلقت 3 قذائف على مزارع المواطنين والقرى السكنية في منطقة الجبلية.

 

وأضافت المصادر أن القصف سبب حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين لاسيما النساء والأطفال.

 

 وتواصل مليشيات الحوثي التنكيل بحياة المواطنين الابرياء جراء القصف والإستهداف اليومية للقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

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