شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد تتوقع هطول تراكمي للأمطار خلال الأسبوعين المقبلين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 توقعت الأرصاد الجوية، هطول تراكمي للأمطار، خلال الأسبوعين المقبلين، نتيجة لمنخفض جوي يشمل معظم أنحاء الجنوب.

وذكرت، في بيان، أن التأثيرات تبدأ منتصف الأسبوع المقبل، في المناطق الشرقية، لتتوسع تدريجيا إلى جميع المحافظات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تتوقع هطول تراكمي للأمطار خلال الأسبوعين المقبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.