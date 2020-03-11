شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. التحالف يستهدف تحركات للمليشيا في شدا الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، تحركات للمليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن تحركات للمليشيا في منطقة شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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