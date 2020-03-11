شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجدد المواجهات العنيفة في صرواح غربي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 الخليج 365 ـ مأرب قالت مصادر عسكرية في محافظة مأرب، الأربعاء 11 مارس/آذار 2020، إن المواجهات تجددت في جبهة مديرية صرواح.

وأضافت المصادر، أن مواجهات عنيفة دارت في جبهات القتال بصرواح بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة. Advertisements وأكدت، أن المعارك احتدمت فيما حلق طيران التحالف العربي في أجواء مناطق المواجهات. ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفرت عنها المواجهات

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