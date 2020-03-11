اخبار الخليج / اخبار اليمن

تجدد المواجهات العنيفة في صرواح غربي مأرب

0 نشر
اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجدد المواجهات العنيفة في صرواح غربي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

تجدد المواجهات العنيفة في صرواح غربي مأرب

الخليج 365 ـ مأرب

قالت مصادر عسكرية في محافظة مأرب، الأربعاء 11 مارس/آذار 2020، إن المواجهات تجددت في جبهة مديرية صرواح.

 

وأضافت المصادر، أن مواجهات عنيفة دارت في جبهات القتال بصرواح بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة.

Advertisements

 

وأكدت، أن المعارك احتدمت فيما حلق طيران التحالف العربي في أجواء مناطق المواجهات.

 

ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفرت عنها المواجهات

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد المواجهات العنيفة في صرواح غربي مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا