الضالع.. إصابة طفل بجروح خطرة جراء انفجار مقذوف من مخلفات المليشيا في حجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365 ـ الضالع

أصيب طفل بجروح خطيرة، جراء انفجار مقذوف حوثي في منطقة حجر بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.



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وذكرت مصادر محلية، أن بقايا مقذوف حوثي انفجر بطفل يبلغ من العمر 12 عاماً في قرية ”الخورة“ وسط منطقة حَجْر السفلى شمال غربي الضالع ويدعى "ماهر علي عبدالله محمد".

وأوضحت المصادر أن الطفل أصيب على إثره بجروح بالغة، وقد تمَّ إسعافه على الفور إلى مستشفى النصر العام ومن ثم إلى عدن لخطورة حالته.

وأكدت المصادر، أن الطفل وصل المستشفى فاقداً للوعي ويعاني من كسور عميقة وتهشم في عظمة ساقه الأيمن وشظايا في الرقبة وأسفل البطن، إلى جانب فقدانه لقبضة يده اليمنى بشكل تام إثر ذلك الانفجار.