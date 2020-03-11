الخبجي: من السابق لأوانه الحكم على فشل اتفاق الرياض من عدمه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس وحدة شؤون المفاوضات ورئيس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، أنه من السابق لأوانه الحكم على فشل اتفاق الرياض من عدمه، فلا زلنا نعمل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتدارك أي إخفاقات ومعالجة أي تباينات، وننتظر منهم أن يمارسون ضغوطاً أكبر على الطرف الآخر لإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق.



في حواره لـ"الخليج 365" تحدث حول خطوات الإنتقالي في حالة عدم نفيذ بنود للاتفاق الرياض وإعلان فشله، قال: لدينا العديد من الخيارات ولن نفرط بحقوق ومطالب شعبنا الجنوبي ومكتسباته، ونحن مستعدون لمواجهة كافة السيناريوهات.

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