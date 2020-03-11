شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ""الخليج 365"" ينشر اخر التطورات الميدانية لجبهات القتال المشتعلة في مأرب وخارطة تفصيلية للمناطق المسيطر عليها من قبل الطرفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات الحكومية مساء الثلاثاء من إحراز تقدم محدود في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب. وقال مصدر ميداني إن القوات الحكومية تمكنت من تحرير التبة الحمراء في شعاب المشجح شرقي صرواح. جديد "الخليج 365" Advertisements وأكد المصدر أن قوات الجيش تمكنت من تحرير التبة الحمراء عقب مواجهات عنيفة خاضتها ضد جماعة الحوثي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصرها. وأوضح المصدر أن المواجهات تزامنت مع غارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف على مواقع وتجمعات لعناصر الحوثي. وأشار المصدر إلى التبة الحمراء تعد من أهم المواقع في شعاب المشجح وجبل هيلان، مؤكد استمرار المواجهات حتى اللحظة من كتابة الخبر. ا

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