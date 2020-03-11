شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : من وسط المعارك المشتعلة في صرواح...الجيش الوطني يثلج قلوب اليمنيين بهذا الخبر السار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية من السيطرة على مواقع جديدة كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني حققت تقدما واسعا، وسيطرت على مواقع في جبهة "المشجح" بمديرية صوراح.

جديد "الخليج 365"

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وأضافت المصادر، إن القوات الحكومية تقدمت في جبهة المشجح بعد مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي .

وأشارت المصادر إلى ان المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، فيما وقع البعض منهم أسرى بيد الجيش الوطني.

وحسب المصادر، فقد تمكنت قوات الجيش من الحصول على أسلحة نوعية كانت بحوزة جماعة الحوثي، وتؤكد أن القوات الحكومية تواصل تقدمها في هذه الاثناءولا تزال المعارك مستمرة ، وذلك بعد تحرير عدة تباب في المشجح .