شكرا لقرائتكم خبر عن منع إطلاق مسمى "ناقد رياضي" على ضيوف البرامج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، منع إطلاق مسمى “ناقد رياضي” على بعض ضيوف البرامج الرياضية، والخارج عن المهن المصنفة لدى اتحاد الإعلام الرياضي.

وقالت الهيئة إنه يجب بعدم إطلاق أي مسميات ترمز إلى مهن إعلامية خلاف على ما تم اعتماده من قبل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

كما أكدت منع ظهور أي إعلامي رياضي دون الحصول على عضوية اتحاد الإعلام الرياضي.

جديد "الخليج 365"

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