لن تصدق برفقة من ...شلال شائع يظهر بشكل مفاجئ في دولة عربية.."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements شر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها اللواء شلال علي شائع مدير أمن عدن السابق بعد غياب طويل أستمر لعدة أشهر .

وظهر اللواء شلال شائع في الصورة المتداولة وبجانبه عدنان الكاف ولطفي شطارة ويسران المقطري وآخرين.

يشار إلى أن شلال شائع غادر العاصمة المؤقتة عدن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عقب أحداث عدن الأخيرة في أغسطس الماضي من العام الماضي 2019م.

وكانت وسائل إعلامية قد تداولت أنباء في شهر ديسمبر من العام الماضي 2019م تفيد عن منع التحالف بقيادة السعودية عودة شلال شائع وعدد من القيادات الأمنية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي إلى العاصمة المؤقتة عدن .



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