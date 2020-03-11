شاهد بالفيديو...مفاجأة من العيار الثقيل لهيفاء وهبي في عيد ميلادها

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عدن - ياسمين التهامي - فاجأ صناع مسلسل "أسود فاتح" الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي باحتفالية لعيد ميلادها خلال كواليس تصوير المسلسل الذي تعود به إلى دراما رمضان 2020. وعبر خاصية القصص المصورة على Instagram، نشرت هيفاء وهبي مقطع فيديو تظهر فيه وهي تدخل إلى موقع التصوير قبل أن يفاجئها العاملين بالمسلسل بالطبول والبالونات للإحتفال بعيد ميلادها.

جديد "الخليج 365" Advertisements وعلقت هيفاء وهبي على الفيديو : مفجأة كتير حلوة من موقع التصوير.. شكرا أسرة مسلسل "أسود فاتح". مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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