شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور خطير...مستشار رئيس الجمهورية يفاجئ الجميع ويعلن موافقته على التعايش مع الحوثيين مقابل هذا الشرط الوحيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا مستشار رئاسي يمني، اليوم الثلاثاء، الى التعايش مع كافة الافكار بما في ذلك فكرة الامامة مقابل شرط وحيد.

وقال عبدالملك المخلافي، مستشار رئيس الجمهورية، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر ، أن "من حق اَي إنسان او كاتب ان يدعو إلى اَي فكره وعلينا ان نحترم رأيه وما يدعو اليه، وعلينا ان نتعايش مع كل الأفكار بما في ذلك فكرة الإمامة اذا كان أصحابها سيدعون لها سلميا ويقبلون بإرادة الناس، ولكن لا يجوز التضليل في طبيعة الإمامة والتي لا تقبل التعايش و تحمل فكرة الخروج والتغلب".

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وأضاف: الإمامة ليست نظام سياسي أو نظام حكم من الأنظمة التي شهدها تاريخ العالم، الإمامة بكل مراحلها مزيج غريب من العنصرية و الثيوقراطية والفاشية والتخلف والجهل والإبادة الجماعية والقتل وتدمير البنيان الإنساني والاجتماعي والحوثية اسوأ مراحل الإمامة لأنها كل ذلك، محملة بأحدث الأسلحة.

وأكد على أنه "من الصعب لعاقل يعرف تاريخ اليمن حقيقة أن يقبل بالإمامة كنظام حكم مهما بلغت جبروت الحوثي، ويكون من الصعب على عاقل أن يقبل اَي تبرير للتعايش مع نظام فكرته هي عدم التعايش مع الناس كبشر و أنما التعامل معهم كعبيد".

وتابع: ومن المضحك المبكي ان يتم مقارنة أنظمة معاصرة ولو كانت دكتاتورية بالحوثي.

ولفت الى أن "الجمهورية في اليمن لم تكن مجرد اختيار فكري أو سياسي بين نظام جمهوري ونظام ملكي، الجمهورية كانت اختيار بين الإمامة بكل بشاعتها وبين حق اليمني في الحياة وفي الحرية وفي الكرامة الانسانية، ومهما كانت مساوئ الأنظمة التي حكمت الجمهورية فلا يمكن أن نقارنها بالإمامة".

جدير بالذكر أن الثورة اليمنية الخالدة (26 سبتمبر-14 أكتوبر) هي التي أسست النظام الجمهوري في اليمن على اعتى نظام ملكي في الشمال يقابله سلطنات ومشيخات واحتلال بريطاني في الجنوب اليمني.

من حق اَي إنسان او كاتب ان يدعو إلى اَي فكره وعلىنا ان نحترم رأيه وما يدعو اليه، وعلينا ان نتعايش مع كل الأفكار بما في ذلك فكرة الإمامة اذا كان أصحابها سيدعون لها سلميا ويقبلون بارادة الناس ، ولكن لا يجوز التضليل في طبيعة الإمامة والتي لا تقبل التعايش و تحمل فكرة الخروج والتغلب