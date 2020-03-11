شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن تقدم كبير للحوثيين في مأرب...اخر التطورات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء، تحقيقها تقدما ميدانيا في معارك مع الجيش، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وذكرت وكالة الصحافة اليمنية، التابعة لـلمليشيات أن عناصرها تمكنت من السيطرة مناطق استراتيجية في مديرية صرواح (غرب مأرب)، مطلة على مدينة مأرب".
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وأوضحت أن قواتها "طهرت تباب البراء، ما أدى إلى إحكام السيطرة النارية على الطلعة الحمراء الاستراتيجية".
ووفقاً للوكالة "السيطرة على الطلعة الحمراء تعني بأن جبهة صرواح حسمت عسكريا".
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