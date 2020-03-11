ورد للتو...شاهد بالفيديو لحظة تدمير طيران التحالف لسلاح نوعي حوثي في مأرب

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عدن - ياسمين التهامي - دمر طيران التحالف العربي بقيادة السعودية هدفاً عسكرياً تابعاً للحوثيين في محافظة مأرب (شرقي اليمن). وأظهر مقطع فيديو لحظة تدمير طيران التحالف دفاع جوي حوثي في مديرية صرواح غربي مأرب بغارة جوية. جديد "الخليج 365" Advertisements وكان طيران التحالف شن في وقت سابق الثلاثاء غارات جوية على مواقع وآليات الحوثيين في جبهة صرواح.

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